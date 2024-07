Medvedev brutalno odgovorio NATO paktu: Put Ukrajine u NATO može da se završi ili nestankom te zemlje ili Alijanse

MOSKVA: „Put Ukrajine u NATO može se završiti nestankom te zemlje ili Alijanse”, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je objavi na platformi Iks citirao odredbu iz deklaracije sa samita NATO-a u Vašingtonu u kojoj se navodi da je Alijansa posvećena podršci Ukrajini na njenom putu ka punoj evroatlantskoj integraciji, što uključuje članstvo u NATO-u. "Zaključak je očigledan. Moramo učiniti sve da se 'nepovratni put' Ukrajine u NATO završi ili nestankom Ukrajine ili nestankom NATO-a, ili još bolje, oboje", napisao je Medvedev.