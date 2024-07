Ponudio novac policajcu da mu ne piše kaznu, pa uhapšen zbog mita

Kraljevačka policija uhapsila je M. P. (35) iz Arilja zbog sumnje da je saobraćajnom policajcu ponudio mito, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On se sumnjiči da je danas u okolini Požege saobraćajcu ponudio novac da ne sačini zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju u koji je trebalo da evidentira njegov prekršaj koji je napravio upravljajući vozilom marke "škoda". Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.