Uhapšen višestruki lopov iz Kruševca: Ukrao 120 granitnih vaza na grobljima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji s Osnovnim javnim tužilaštvom, rasvetlili su seriju teških krađa.

Priveden je dvadesettrogodišnji muškarac iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On se sumnjiči da je, tokom maja i juna ova godine, ukrao granitne vaze sa oko 80 grobova na Novom kruševačkom groblju i seoskim grobljima u Šavranu, Lomnici i Trmčaru. Policija je do sada pronašla 123 vaze, koje će biti vraćene oštećenima i poziva građane da, ukoliko primete slična ošećenja na grobnim mestima, to prijave Policijskoj