Novak Đoković bolji od Muzetija za plasman u novo finale Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona nakon pobede nad Lorencom Muzetijem od 3:0 (6:4, 7:6, 6:4) u setovima.

On će se u finalu sastati sa Karlosom Alkarazom koji je ranije danas savladao Danila Medvedeva sa 3:1 u setovima. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala Vimbldona u kojem je nakon preokreta slavio mladi Španac sa 3:2 u setovima, a srpski as će u nedelju imati priliku da mu se revanšira. To je će ujedno biti 10. finale na Vimbldonu za Novaka Đokovića, a do sada je na ovom turniru osvojio sedam titula. Takođe, to će biti njegovo 37. grend slem finale u karijeri.