"Rat može da se prelije na Evropu!" Robert Kenedi okrivio Vašington, upozorio na moćni ruski nuklearni arsenal

Rat u Ukrajini mogao bi da se proširi evropskim kontinentom, a za to su delom krive Sjedinjene Države, koje snabdevaju oružjem Kijev, tvrdi nezavisni kandidat na predsedničkim izborima u SAD Robert Kenedi mlađi.

U objavi na društvenoj X, on je ukazao da sukob u Ukrajini "ima potencijal da se prelije u Evropu i dovede do nuklearne razmene". - Ako se to dogodi, to će biti delimično zbog činjenice da Sjedinjene Države preplavljuju zonu sukoba oružjem - rekao je on. Kenedi Mlađi je dodao da ponašanje Kongresa i administracije američkog predsednika Džoa Bajdena "nije ništa drugo do ludilo". - Naprotiv, moramo učiniti sve da izbegnemo da SAD uđu u rat sa protivnikom koji ima