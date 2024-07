Kenedi Mlađi: Rat u Ukrajini ima potencijal da pređe u razmenu nuklearnih napada

Rat u Ukrajini sada ima potencijal da se proširi na Evropu i potpuno se pretvori u razmenu nuklearnih napada, izjavio je danas nezavisni kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u SAD Robert Kenedi Mlađi i istakao da bi delom za to bile odgovorne SAD zbog slanja oružja. ''Ako se to dogodi, to bi bilo delom i zbog toga što su SAD poslale oružje u sukob. Ponašanje Kongresa i Bajdenove administracije je ludilo", napisao je Kenedi na svom nalogu na mreži Iks.