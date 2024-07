Vučević o litijumu: Neozbiljno da propustimo šansu za ono što nam je dato od prirode i boga

Premijer Miloš Vučević izjavio je, govoreći o rudniku litijuma, rudnim i mineralnim bogatstvima, da je neozbiljno propustiti šansu za korišćenje onoga "što je dato od prirode i boga".

"Rudarstvo je neodvojivo povezano sa razvojem naše države od srednjeg veka do dana današnjeg, to nije neka industrija koja nema dodira sa Srbijom, tesno je povezana sa razvojem naše državnosti", kazao je Vučević za TV Prva. On je istakao da kada govori o litijumu i mineralnim bogatstvima, priča isključivo sa pozicije Srbije. "Mi nismo ničija kolonija i hoćemo da koristimo prirodne resurse koje imamo. Hoćemo da se ovde proizvode električne baterije i električna