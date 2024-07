I danas sunčano i veoma toplo, do 40 stepeni

U Srbiji će i danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i veoma toplo, samo se u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti na severu, zapadu i jugozapadu zemlje ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini slab severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 na krajnjem jugoistoku Srbije do 27 stepeni Celzijusa u Beogradu, a dnevna od 36 do 40 stepeni. U Srbiji će se veoma toplo vreme zadržati do kraja ove, ali i početkom sledeće sedmice, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i uz tropske noći u urbanim sredinama. Manji pad temperature očekuje se u drugoj polovini sledeće