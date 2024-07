Stoltenberg potvrdio da podržava ukrajinske napade na ciljeve na teritoriji Rusije

Odlazeći generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da podržava napade Odbrambenih snaga Ukrajine na vojne objekte na teritoriji Rusije.

- Moj stav je da nema sumnje da Ukrajina ima pravo da napada legitimne vojne ciljeve na teritoriji zemlje agresora - Rusije. To je jasno definisano međunarodnim pravom, pošto je reč o ratu koji je Rusija započela protiv Ukrajine, onda Ukrajina ima pravo na samoodbranu, a to uključuje i udare na teritoriju agresora. To mi je apsolutno jasno - rekao je Stoltenberg. On je primetio da uprkos tome što zemlje članice NATO-a postavljaju različita ograničenja Ukrajini kada