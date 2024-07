Vremenska prognoza za 16. jul 2024.

I sutra vrelo, a zatim od srede manji pad temperautru. Ove sedmice najprijatnije biće u subotu. Kišonosni oblaci sutra ostaju severnije od Balkanskog poluostrva. U Srbiji sunčano i centar jezgra toplog vazduha biće iznad beograda, Kragujevca, Loznice. Jutarnja temperautra od 16 na jugu Srbije do 26 u Beogradu, a najviša dnevna od 37 do 40. U Beogradu se očekuje 40 stepeni u hladu, najviše od početka ovog toplog talasa. Na beogradskim ulicama biće i mnogo tolije. Zato izbegavajte duži boravak na otvorenom.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.07.2024. Utorak: Pretežno sunčano i veoma toplo, a pojava kratkotrajnim pljuskova sa grmljavinom moguća je ponegde u zapadnoj polovini zemlje. Vetar slab do umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni i istočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 16 stepeni na jugu Srbije do 26 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 37 do 40