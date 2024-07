Za vikend pad temperature, sledeće nedelje mnogo prijatnije

Bujanovac, 16. jul 2024. – Od petka nas očekuje blago zahlađenje i temperature niže za 3 do 5 stepeni, a u naredna dva dana stručnjaci prognoziraju da ćemo preći vrh toplotnog talasa. „Pri kraju smo ovog toplotnog talasa, u petak se očekuje pad temperature od 3 do 5 stepeni, a sledeće nedelje maksimalna temperatura biće do 33 stepena“, kaže za RTS meteorolog Goran Mihajlović. Prognozirana temperatura za Bujanovac danas je do 36 stepeni, u sredu se očekuje 37, u