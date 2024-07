Mihajlović (RHMZ): Danas najtopliji dan od početka godine, pri kraju smo vrha toplotnog talasa

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović izjavio je da se u Srbiji danas očekuje najtopliji dan od početka leta.

On je još rekao na RTS-u da je to vrh toplotnog talasa koji će trajati još dva dana, kada će temperature biti do 40 stepeni, nakon čega će uslediti osveženje. On je kazao da je aktuelno stanje sa produženim toplotnim talasima i temperaturama vazduha od 40 i više stepeni, posledica klimatskih promena i globalnog zagrevanja. Mihajlović je rekao da dugoročna prognoza za avgust pokazuje da će „srednja temperatura biti iznad proseka i uz deficit padavina“, i da se