Danas najtopliji dan od početka leta, pri kraju smo vrha toplotnog talasa

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović izjavio je da se u Srbiji danas očekuje najtopliji dan od početka leta.

On je još rekao na RTS-u da je to vrh toplotnog talasa koji će trajati još dva dana, kada će temperature biti do 40 stepeni, nakon čega će uslediti osveženje. „Naredne sedmice temperature će biti između 23 i 32 stepena. Ono što neće biti prijatno je to što će se u urbanim sredinama i velikim gradovima zadržati visoke minimalne temperature i tropske noći sa preko 20 stepeni“, rekao je Mihajlović. On je kazao da je aktuelno stanje sa produženim toplotnim talasima i