Džozef Bajden oštro o kandidatu republikanaca za potpredsednika: Vens je klon Donalda Trampa

To je prvi Bajdenov javni komentar nakon što je Tramp objavio da će mu se Vens u izbornoj trci pridružiti kao kandidat za potpredsednika

Američki predsednik Džo Bajden rekao je da senatora Džej Dija Vensa, koga je republikanski kandidat na novembarskim predsedničkim izborima Donald Tramp izabrao za potpredsednika, smatra "klonom" bivšeg predsednika. "On je Trampov klon po svim pitanjima, tako da ne vidim nikakvu razliku", rekao je Bajden pre nego što se ukrcao u predsedički avion Air Force One, prenosi CNN. To je prvi Bajdenov javni komentar nakon što je Tramp objavio da će mu se Vens u izbornoj