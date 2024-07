Đilas: Rio Tinto da pokaže dozvolu za eksploataciju koju je navodno dobio od prethodne vlasti

Beta pre 47 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pozvao je danas kompaniju Rio Tinto da pokaže dozvolu za eksploataciju litijuma, koju je po navodima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednice parlamenta Ane Brnabić, izdala vlast pre 2012. godine. Đilas je konferenciji za novinare u Skupštini Srbije upitao Vučića i Brnabić "zašto napadaju" prethodnu vlast ako je litijum "neverovatno dobra stvar" za državu. "Vučić, Branbić i ostali na vrhu režima ponašaju se kao da su protiv vađenja litijuma samo nekoliko aktivista i ja a i pored svih medija koje kontrolišu i kampanje koje vrše, duplo više ljudi je protiv vađenja litijuma od onih koji su za taj projekat", rekao je lider SSP. Ponovio je da je stav stranke da u Srbiji trenutno ne postoje uslovi i tehnologija da se uopšte razmišlja o tome da se rudari litijum. Đilas je rekao da je zbog tvrdnji da litijum ne može biti srpska nafta i da nije tačno da će eksploatacijom te rude porasti BDP, pokrenuta nova kampanja protiv njega lično i SSP. "Srbija je po kupovnoj moći bolja jedino od Bosne i Hercegovine, Albanije i Severne Makedonije, država se enormno zadužuje, a o tome da smo prvaci u Evropi po inflaciji i korupciji neću da govorim posebno jer to već svi znaju", rekao je Đilas. Optužio je vlast da "moralno sakati" Srbiju, da forsira rijaliti programe i televizije Pink i Hepi. "Brnabić je navodila neke primere ljudi koji su davali izjave koje su uvod za ubistvo Vučića, a ja je pozivam da sazove konferenciju i da prenese ono što su pričale ona, njen šef i partijske kolege o meni, Mariniki Tepić, Dušanu Nikeziću i Borku Stefanoviću", rekao je Đilas. Odbacio je kao neistinite navode predstavnika vlasti da ima kuma iz Loznice koji je prodao zemlju Rio Tintu za 700.000 evra. Govoreći o dolasku nemačkog kancelara Olafa Šolca naveo je da premijer Miloš Vučević nije potvrdio njegovu posetu, ali da bi Šolcov dolazak bio "sramotna odluka jedne zemlje Evropske unije". "Ako bi došlo do posete, to bi bila sramotna odluka ovakve zemlje EU, jer bi time obišli čoveka koji je uništio demokratiju u Srbiji", rekao je lider SSP. On je dodao i da "nema razlike u politici bivše kancelarke Angele Merkel i Šolca". Đilas je Srbiju nazvao "apdejtovanom kolonijom 21. veka", i izjavio da "Srbija treba da se vodi svojim interesima, a ne interesima drugih država". Upitan da li su najavljene blokade puteva u znak protesta zbog tog projekta, demokratski model i da li bi SSP pozvala građane na takav vid reakcije, lider SSP je rekao da proteste protiv projekta Rio Tinto predvode organizacije koje se "godinama" bore protiv plana za eksploataciju rude jadarit u Podrinju. "Mi podržavamo tu borbu i takav odnos treba da ostane. Blokada puteva je demokratska stvar ali svaka blokada treba da bude vremenski ograničena da ne bi bila ugrožena prava drugih građana", rekao je Đilas. Dodao je da će SSP "uneti" temu Rio Tinto u Skupštinu Srbiju na prvoj narednoj sednici parlamenta, čak i ako to ne bude na dnevnom redu. "Predsednica parlamenta Ana Brnabić ne mora da zakazuje sednicu o tom pitanju ali će na prvoj narednoj sednici, SSP a verujem i ostali opozicioni poslanici pričati o Rio Tinto jer je to danas glavna tema u Srbiji. Ta tema će biti uneta u ovo zdanje i o njoj će se razgovarati", rekao je Đilas.

(Beta, 17.07.2024)