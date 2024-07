Vučić: Porodilište Narodni front će dobiti klima uređaje do subote, sramota me je da o tome govorim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga je "sramota da govori" o nedostatku klima uređaja u beogradskom porodilištu "Narodni front".

Dodao je da će one biti ugrađene, mimo procedure, u naredna tri dana. Vučić je u izjavi za televiziju Pink iz Londona, gde će učestvovati na Samitu Evropske političke zajednice, rekao da je za nedostatak klima uređaja čuo preko medija, kao i da je to odgovornost onih koji upravljaju porodilištem, a koji o problemu nisu govorili. "Sramota me je da o tome govorim. Pošto niko od prethodnika nije uložio ništa, mi ćemo da gradimo novo. Izgradnja 'Narodnog fronta'