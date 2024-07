Svedočio taksista koji je vozio optuženog za ubistvo u Loznici: "Dogovor je bio..."

U Loznici je opsadno stanje nakon što je noćas ubijen policajac Nikola Krsmanović (34), a ranjen njegov kolega Vjekoslav Ilić (50).

Kako saznaju "Novosti" iz krugova bliskih istrazi, taksista iz Tutina je optuženom za ubistvo naplatio prevoz do Loznice 450 evra. Dogovor je bio, navodno, da ga odveze do hotela čiji je vlasnik, kako je rekao privedeni taksista, Marko Marković. Takav vlasnik hotela, međutim, ne postoji, pa je reč o triku Albanca koji je optužen za ubistvo ili o lažnom navodu taksiste. Policajci su pitali taksistu zar mu nije bilo sumnjivo koga i gde vozi, na šta on nije precizno i