Najnovije upozorenje na grmljavinske nepogode! RHMZ najavio pljuskove uz grad i jak vetar: Meteo alarm upaljen u celoj Srbiji

U Srbiji će danas u prvom delu dana biti pretežno sunčano.

Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Vetar slab do umeren, pretežno severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 24 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni. U Beogradu danas tokom prvog dela dana biće pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno sa pojavom lokalnih pljuskova sa