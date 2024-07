Sutra u Srbiji pretežno sunčano vreme, na planinama oblačno sa pljuskovima

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, a na planinama se sredinom dana očekuje oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko - planinskim predelima lokalno će biti izraženiji grad i jak ili olujni vetar. Jutarnja temperatura biće od 17 stepeni do 24, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 22 stepena do 24, a najviša dnevna oko 36 stepeni. Narednih dana se očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa, ali i povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava