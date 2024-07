Oblačno i svežije – lokalno moguće nepogode

Nestabilno vreme je u većini delova zemlje, uz oblake i svežiji vazduh, a lokalno su moguće i kratkotrajne nepogode. Najviša dnevna temperatura biće do 30 stepeni.

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, malo svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode – veća količina padavina, grad i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beograd stižu pljuskovi praćeni jakim vetrom, s temperaturom do 28 stepeni. I u četvrtak će biti promenljivo oblačno vreme sa