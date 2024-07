Potop u Vrnjačkoj Banji, jako nevreme tutnji Srbijom! Reka posred Arilja, strašne slike iz Vreoca, Konareva, Kraljeva (video)

Pogledajte i snimak pijavice kod Požege

BEOGRAD - Olujno nevreme pre jednog sata zahvatilo je pojedine delove Srbije odakle dolaze fotografije i snimci olujnog vetra koji nosi sve pred sobom. U Vrnjačkoj Banji pala je ogromna količina kiše koja je napravila pravi potop. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Arilje View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Pijavica kod Požege View this post on Instagram A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija) Vreoci