Srbin iz Zvečana pušten da se brani sa slobode: Srećku Sofronijeviću ukinut pritvor, otišao kući: Sud prihvatio jemstvo

Srećko Sofronijević iz Zvečana, koji je je uhapšen sredinom aprila na prelazu Brnjak kada je sa porodicom krenuo u pravcu centralne Srbije, pušten je da se brani sa slobode, potvrdio je za Kosovo onlajn njegov advokat Nebojša Vlajić.

Vlajić je istakao da je Sofronijević sa svojom porodicom u Zvečanu. - Sofronijević je pušten, danas mu je ukinut pritvor. On je otišao svojoj kući, prihvaćeno je jemstvo koje sam predložio pre mesec dana i danas je sud doneo rešenje i ukinuo mu pritvor - rekao je Vlajić. Kako napominje, postupak protiv Sofronijevića će se voditi i dalje, ali će on biti u svojoj kući i odazivati se na poziv suda. - On može sada da se normalno kreće, radi, putuje, odlazi na posao, da