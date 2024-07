Danas u Srbiji sunčano, kiša samo ponegde: Za kad je RHMZ najavio plus 37

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u većini mesta u Srbiji danas biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, a uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak biće tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, na jugu i jugoistoku Srbije, uglavnom u prvom delu dana.

Maksimalna temperatura očekuje se od 27 do 31 stepen. Slične temperaturne vrednosti očekuju se i sutra, dok će za vikend biti toplije. U subotu se očekuju temperature do 34 stepena, a u nedelju i do 37, navodi RHMZ. Nedelja će biti najtopliji dan u većini krajeva, a ponedeljak 29. jula na jugu i istoku Srbije. Do kraja jula i početkom avgusta nastaviće se period toplog i uglavnom suvog vremena uz maksimalne temperature od 30 do 35 stepeni.