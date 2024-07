Vedro i sunčano – temperatura do 31 stepen

Posle oblačnog dana, danas razvedravanje u većem delu zemlje.

Sunčano i toplo, uz najvišu temperaturu do 31 stepen. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u Srbiji. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a na jugu i jugoistoku zemlje uglavnom u prvom delu dana. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 27 do 31 stepen. I u petak će biti sunčano i toplo vreme, uz temperaturu oko 30