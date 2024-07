Stiže nam novi vreli talas, RHMZ najavio i koji dani će biti najtopliji! Za vikend se pali meteo alarm, evo šta nas čeka u avgustu

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku zemlje i jak severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 19, a najviša od 29 do 31 stepen, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz umerenu dnevnu oblačnost. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 18, a najviša oko 30 stepeni. Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija imaće povolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba.