U nedelju do 36 stepeni

Predstojeći vikend u Novom Sadu biće sunčan i znatno topliji.

U subotu će biti od 16 do 33 stepena. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Nedelja takođe sunčana, a temperatura će biti od 17 do 36 stepeni. Sunčani dani i visoke temperature nastaviće se i od nedelje. U ponedeljak će biti od 20 do 31, u utorak od 15 do 31, a u sredu od 15 do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za subotu, 27. jul: Biometeorološka situacija će biti povolјnija za hronično obolele i osetlјive osobe, ali se izvesna pažnja savetuje