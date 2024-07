Sutra nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će sutra nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće 16 do 19, a najviša oko 32 stepena. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo, samo u ponedeljak u brdsko – planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Najtopliji dan biće nedelja uz maksimalne temperature od 34 do 37 stepeni. U