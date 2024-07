Vesić: Projektovanje brze saobraćajnice Kraljevo - Novi Pazar gotovo do 2026. godine

Ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Goran Vesić izjavio je danas će do 2026. biti završeno projektovanje brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara u dužini od 84 kiliometara.

Dodao je i da je do sada uloženo 94 miliona dinara u plato ispred manastira Žiča i pristupne saobraćajnice. Ministar je, prilikom posete manstiru Žiča kod Kraljeva, naveo da će ta saobraćajnica početi kod petlje Adrani na Moravskom koridoru, te da će omogućiti da se od Kraljeva do Novog Pazara stigne za 20-25 minuta. Prema njegovim rečima, kada bude završen Moravski koridor do manastira Žiča će se stizati za dva sata. "Sada ćemo rekonstruisati most i uraditi