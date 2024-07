U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i veoma toplo.

U košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 21, najviša od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Uveče i tokom noći skretanje vetra na severozapadni pravac, najpre u Vojvodini, a zatim i u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U ponedeljak i utorak u većini mesta pad temperature za 4 do 6 stepeni, ali će se zadržati pretežno sunčano. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom