Netanjahu sazvao ratni kabinet: "Velika katastrofa" dovela do regionalnog rata

Izraelski ministar obrazovanja Joav Kiš rekao je da očekuje da će vlada odgovoriti "punom snagom" nakon smrtonosnog raketnog napada na okupiranu Golansku visoravan, "čak i ako to znači ulazak u sveopšti rat sa Hezbolahom".

U međuvremenu, premijer Benjamin Netanjahu prekinuo je posetu SAD i sazvao ratni kabinet Kiš je napad na Golansku visoravan, u kojem je ubijeno 12 dece i mladih, nazvao "velikom katastrofom", dodajući da "tako više ne može". On je to rekao prilikom posete porodicama poginulim u napadu u Majdal Šamsu, prenosi The Guardian. Takođe, načelnik štaba Izraelskih odbrambenih snaga general-potpukovnik Herci Halevi rekao je da Izrael "značajno povećava spremnost za sledeću