Netanjahu: "Hezbolah će platiti visoku cenu za raketni napad na Majdal Šams"

Libanska militantna grupa Hezbolah platiće visoku cenu za raketni napad u kojem je poginulo najmanje 11 osoba, uključujuci decu, na fudbalskom terenu u selu Druze na Golanskoj visoravni, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjiahu.

On je rekao da će Hezbolah platiti visoku cenu kakvu do sada nije platio, saopštila je Netanijahuova kancelarija. Navodi se da je Netanijahu to rekao lideru zajednice sela Druze u telefonskom razgovoru. Sastanak izraelskog kabineta za bezbednost biće održan sutra u sedištu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u Tel Avivu, nekoliko sati nakon što bi Netanijahu trebalo da se vrati iz posete Vašingtonu, preneo je Tajms of Izrael. Sastanak se održava nakon što je u