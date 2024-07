U Srbija danas sunčano, svežije i lokalni pljuskovi

Od sredine dana, brdsko-planinski predeli južne i istočne Srbije mogu očekivati lokalne, kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Severozapadni vetar biće umeren i jak tokom dana, ali će krajem dana oslabiti. Najniža dnevna temperatura će se kretati od 16 do 22 °C, dok će najviša biti u rasponu od 29 do 33 °C. U Nišu će danas biti pretežno sunčano i malo svežije. Umeren do jak severozapadni vetar će duvati tokom dana, ali će uveče oslabiti. Najniža temperatura u Nišu biće oko 18 °C, dok će najviša dostići oko 31 °C. Izgledi vremena za narednih sedam dana ukazuju na pretežno sunčano vreme u