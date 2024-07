U Zrenjaninu uhapšen muškarac zbog iznude

ZRENJANIN - U Zrenjaninu je uhapšen P. R. (48) iz Opova koji se sumnjiiči da je od maja prošle godine pretio pedesetsedmogodišnjem muškarcu iz okoline Zrenjanina i na ime nepostojećeg duga iznudio mu 32.500 evra, saopštila je danas Policijska uprava u Zrenjaninu.

On je uhapšen u zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu i Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminala. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo iznuda, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.