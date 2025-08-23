Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina S.

Z. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je u petak tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti