Policija u Zrenjaninu uhapsila je P. R. (48) iz okoline Opova zbog iznude.

On je uhapšen zbog sumnje da je od maja prošle godine pretio muškarcu (57) iz okoline Zrenjanina i na ime nepostojećeg duga iznudio od njega 32.500 evra. P. R. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.