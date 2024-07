U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme

U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar pormenjljivog pravca dok će se najniža temperatura tokom dana kretati od 11 do 20, a najviša od 34 do 37 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar, uglavnom istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 20, a najviša oko 36 stepeni. U petak se u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, a sredinom dana i posle podne i sa lokalnim kratkotrajnim