Hladni front donosi novo osveženje Srbiji, evo i kada: Ovi predeli biće prvi na udaru grmljavina i oluja

Ponegde se očekuju i obilniji pljuskovi

Pred nama je sunčan i topao dan, a nazire se i jača promena vremena koja nas uskoro očekuje. Maksimalna temperatura biće danas od 30 do 33°C, u Beogradu do 32°C. Sutra još toplije. Četvrtak će biti najtopliji dan ove sedmice, izuzev na jugu i istoku gde će najtoplije biti u petak. Očekuje se sunčano i tropski toplo- Ipak, jutro će biti sveže i ugodno, samo u Beogradu toplo. Minimalna jutarnja temperatura biće od 10 do 20°C, maksimalna dnevna od 34 do 37°C, u