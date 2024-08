Kasne letovi zbog kvara IT sistema beogradskog aerodroma

Usled kvara IT sistema beogradskog aerodroma, danas u jutarnjim časovima došlo je do stvaranja većih gužvi na šalterima za prijavu na let. Kao posledica toga, većina letova Er Srbije u jutarnjem talasu kasnila je u odnosu na planirano vreme poletanja, dok je nekoliko letova kasnilo i po dva sata.

Kvar je u međuvremenu saniran, ali odstupanja u jutarnjem talasu mogu dovesti do potencijalnih pomeranja aerodromskih slotova od strane evropske kontrole letenja i daljih posledičnih odstupanja od planiranog reda letenja tokom dana, saopštila je Er Srbija. " Er Srbija se izvinjava putnicima zbog najavljenih odstupanja, do kojih dolazi zbog okolnosti koje su van kontrole srpske nacionalne avio-kompanije", navedeno je. Nadležne službe Er Srbije preduzimaju sve što je