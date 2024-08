Zorana Arunović sletela u Beograd: Strelkinja donela zlato u Srbiju, oduševljenje na aerodromu! (foto+video)

Zorana je donela prvu zlatnu i za sada jedinu medalju iz Pariza Srpska strelkinja Zorana Arunović održala je konferenciju za medije nakon sletanja na beogradski aerodrom, sumirajući trijumf u disciplini 10 metara vazdušni pištolj miks, osvojenu u paru sa Damirom Mikecom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ovo je prva medalja za Srbiju na aktuelnim Igrama. – Doživela sam je jako emotivno – počela je i dalje vidno uzbuđena Zorana kojoj je društvo pred novinarima pravila njena sestra, ujedno i trener Jelena. Tokom konferencije, Zorana je naglasila važnost timske saradnje i oslanjanja jedno na drugo tokom takmičenja. – Bila je to jedna topla noć, bez klime, ali više je to bila jedna vrlo emotivna noć i bilo je potrebno da se neutrališe naboj koji me je prožimao i koji