Zlatna Zorana otkrila kako se spremala za istoriji uspeh: "Bila je to topla noć bez klime, znala sam..."

I dalje se utisci nisu u potpunosti slegli

Vratila se Zorana Arunović sa Olimpijskih igara iz Pariza okićena zlatnom medaljom, a na aerodromu "Nikola Tesla" sačekali su je brojni predstavnici medija. Tim povodom, ona je održala konferenciju, a Zorana nije krila oduševljenje, a otkrila je i kako se sprema za istorijski uspeh. - I mi smo gledali gde će 16 da bude. Da krenemo od ustajanja u 04, bila je to topla noć sa ustajanjem bez klime. Bila je to emocija koju je trebalo neutralisati. U jednom momentu je to