Komemorativna ceremonija povodom godišnjice "Oluje" u Loznici – Vučić: Neće više biti ni pogroma, ni progona ni traktora, garantujem vam

Održana je državna komemorativna ceremonija u Loznici na stadionu "Lagator" povodom Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja" 1995. godine, u kojoj je ubijeno ili nestalo oko 2.000 Srba, a više od 220.000 je proterano. Patrijarh srpski Porfirije služio je pomen, nakon kojeg je održao besedu. Prisutnima su se obratili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Srpske Milorad Dodik. Neće više biti ni pogroma, ni progona ni traktora, garantujem vam, poručio je Vučić.

Brnabić: Da se ne zaborave sve žrtve i nepravda Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je poručila da se nikada ne smeju zaboraviti sve žrtve i nepravda počinjena nad Srbima u toj oružanoj akciji "Oluja". "Oluja je pogrom! Da se nikada ne zaborave sve žrtve i nepravda počinjena nad srpskim narodom u ovoj oružanoj akciji", napisala je Brnabićeva na svom Instagram nalogu.