U Srbiji danas počinje toplotni talas

U Srbiji se od danas očekuje toplotni talas: danas do 35 stepeni, za vikend i u ponedeljak do 37, a od narednog utorka i do 40 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Danas će u Srbiji mahom biti pretežno sunčano i toplo, popodne uz promenljivu oblačnost, osim na istoku i jugoistoku.

Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije.

Duvaće slab i promenljiv vetar koji će popodne biti slab do umeren severozapadni.

Najniža temperatura danas biće od 11 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35.

U Beogradu se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, popodne uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar koji će posle podne slab severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša oko 33.

(Beta, 08.08.2024)