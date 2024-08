"Očekujemo otvaranje do 25.: Novembra" Vučić obišao završne radove na izgradnji železničke stanice Vrbas Nova (foto, video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na izgradnji železničke stanice Vrbas Nova, koja je deo infrastrukture brze pruge Beograd - Novi Sad - Subotica.

Vučić je rekao da je pruga već gotova i da su ostali samo još neki detalji da se završe. - Probna vožnja, brzinska ispitivanja. Očekujemo do 25. novembra da bude otvorena. Dakle Beograd-Subotica, Novi Sad-Subotica. To je velika stvar za Vrbas. Biće to centralna stanica između Novog Sada i Subotice. To mnogo znači našim ljudima. Deca na severu Srbije nisu znala ni šta je voz, skoro da sam i ja zaboravio. Baš sam ponosan na ovo. Skoro 200/km na sat će ovde ići