Danas sunčano i toplo, RHMZ upozorava da će novi toplotni talas zahvatiti teritoriju Srbije

Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), uz upozorenje na novi toplotni talas koji će zahvatiti teritoriju Srbije.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku od sredine dana povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 18 do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 33 stepena. Tokom narednih sedam dana u Srbiji, prema prognozi RHMZ, biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Od sredine sledeće