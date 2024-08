RHMZ upozorava na opasno vreme: Danas i do 40 stepeni, na snazi je narandžasti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na intenziviranje toplotnog talasa na području Srbije.

Danas i tokom sledeće sedmice maksimalna temperatura u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a na jugu i u dolini Velike Morave lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme. U Beogradu danas i tokom većeg dela sledeće sedmice maksimalna temperatura u intervalu od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.