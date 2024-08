RHMZ objavio kad stižu pljuskovi

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 22, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 19 do 22, a najviša oko 37 stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano i veoma toplo. U sredu u brdsko-planinskim predelima, a od četvrtka ponegde i u nižim redelima, uz lokalni