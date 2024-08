Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 12. do 18. avgusta)

Toplotni talas koji je Srbiju zahvatio tokom vikenda nastaviće se i naredne sedmice.

Danas (11.08.) i tokom sledeće sedmice (12 - 18.08.) maksimalna temperatura u većini mesta u Srbiji biće od 34 do 38 stepeni, a na jugu i u dolini Velike Morave lokalno i do 40 stepeni. Najviše dnevne temperature u Kragujevcu i Šumadiji biće od 36 do 38 stepeni. Na sreću, tropskih noći sa temperaturama iznad 20 stepeni neće biti. Najniže temperature tokom noći biće od 17 do 19 stepeni.