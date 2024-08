Stiže novi toplotni talas – temperatura do 40 stepeni

Zamenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović najavio da će ovaj topli talas trajati do petka. Od vikenda prijatnije, temperature za par stepeni niže

U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se intenzivira toplotni talas na području naše zemlje. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22 stepena, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će vreme takođe biti veoma toplo i sunčano, a maksimalna dnevna temperatura biće oko 37