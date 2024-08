Da li je Bili Ajliš “dobra za našu decu”?

Jedna od važnih poruka kada poznate ličnosti govore ili pevaju o mentalnom zdravlju jeste da anksioznost, depresija, trauma, ne moraju da budu usamljena mesta

Morisi ima pesmu koja se direktno obraćala fanovima, uključujući potpisnicu ovih redova: But don’t forget the songs / That made you smile / And the songs that made you cry / When you lay in awe / On the bedroom floor… / And the songs that saved your life / Yes, you’re older now / And you’re a clever swine / But they were the only ones who ever stood by you. Puno je mudrosti u toj pesmi, kada nam poručuje da smo sada clever swines, ali uostalom, sada su svi clever,