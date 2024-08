Pao grad u Srbiji VIDEO

Današnji dan doneo je pravu vrelinu u Srbiju. Temperature u više mesta dostigle su i prešle 40°C, a u Ćupriji je ponovo čak 42.

Srbija je i danas najtopliji deo Evrope. Vrelo vreme se zadržava i do kraja dana. Ipak, nad jugozapdnim predelima Srbije već ima jačeg razvoja oblačnosti, s pljuskovima i grmljavinom. Lokalnih pljuskova s grmljavinom do kraja dana biće u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije. U naredna dva sata očekuju se u Zlatiborskom okrugu (do oko 18.30), u Raškom okrugu i na Pešterskoj visoravni. Ovi sistemi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji dalje prema dolini